Versöhnlicher BVB-Trainer Marco Rose nach Zoff mit Dietmar Hamann: "Ich werde weiter hinhören"

Nach dem öffentlich ausgetragenen Zoff mit Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat sich Marco Rose versöhnlich gezeigt. "Ich bin alles andere als ein nachtragender Mensch. Ich habe einfach meine Meinung gesagt und meine Wahrnehmung geschildert. Ich glaube, dass ich da nicht so falsch liege", erklärte der Trainer von Borussia Dortmund am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel bei Hertha BSC: "Didi Hamann ist und bleibt Experte. Ich schätze ihn. Er war ein großer Fußballer, hat viel erreicht und sicherlich auch Ahnung vom Fußball - sonst wäre er ja nicht Experte. Trotzdem darf auch ich als Trainer meine Meinung zu bestimmten Dingen sagen. Jetzt ist das Thema für mich erstmal durch."

Hamann hatte in den vergangenen Wochen wiederholt Kritik an den Auftritten der Dortmundern geübt und war nach dem 3:0 der Borussen am vergangenen Mittwoch gegen die SpVgg Greuther Fürth besonders deutlich geworden. "Das war schwere Kost - wie schon die gesamte Saison", hatte der Sky-Experte analysiert. Mit Blick auf "den Kader, den sie haben", fällte Hamann ein vernichtendes Urteil: "Das hat mit Fußball nichts zu tun." Die Dortmunder würden keinen "Fußball spielen", sondern ausschließlich "Fußball arbeiten". Dies könne nicht der Anspruch des Klubs sein.