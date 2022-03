Marco Rose erklärt BVB-Probleme gegen Köln: " ... dann kam eine Flanke nach der anderen"

Nach Abpfiff blickte der kurz zuvor nach 87 intensiven Minuten bei seinem Startelf-Comeback nach langer Verletzungspause ausgewechselte Erling Haaland ins Leere. Sein BVB hatte es gerade mit einem 1:1 beim 1. FC Köln verpasst, vor der Länderspielpause den tabellarischen Abstand auf Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München zu halten. Statt vier Punkten wie vor dem Spieltag beträgt der Rückstand auf den Serienmeister nun satte sechs Zähler. Ein Ärgernis für den BVB. Die Dortmunder hatten am Sonntagabend vor allem in der ersten Halbzeit einige Probleme mit den Gastgebern aus der Domstadt, wie Trainer Marco Rose nach Abpfiff bei DAZN auch zugab: "Wir haben die Flügel nicht mehr zugekriegt. Sie waren sehr spielaktiv", beschrieb Rose offen die Probleme, die in der zweiten Halbzeit zu einer Systemumstellung führten.

