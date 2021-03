Sechs Pflichtspiel-Pleiten in Folge: So denkt Gladbach-Trainer Marco Rose über einen möglichen Rücktritt

Der am Saisonende scheidende Trainer Marco Rose denkt bei Borussia Mönchengladbach auch nach der nächsten bitteren Niederlage in der Bundesliga nicht ans Aufgeben. „Nein“, sagte Rose am Freitagabend nach dem 1:3 beim FC Augsburg. Er könne die Frage nach einem Rücktritt aber „nachvollziehen“, sagte der 46-Jährige, weil er mit seiner Mannschaft seit der Ankündigung seines Wechsels im Sommer zu Borussia Dortmund keine positiven Ergebnisse mehr geliefert habe. Anzeige

In Augsburg setzte es die sechste Pflichtspielniederlage nacheinander. „In der Summe tritt die Mannschaft immer so auf, dass sie sich Ergebnisse verdient“, sagte Rose. Er sieht das Arbeitsverhältnis zu seinen Spielern als intakt an. „Wir müssen dran bleiben und das Glück erzwingen“, sagte er.

Sichtlich enttäuscht präsentierte sich nach dem Abpfiff auch Gladbachs Nationalspieler Florian Neuhaus im DAZN-Interview, dessen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 in der 68. Minute die Niederlage ebenfalls nicht abwenden konnte. "Es ist unglaublich bitter, es geht mir auch ein bisschen auf die Nerven, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein Scheiß-Tag heute", so der Nationalspieler.