Trotz BVB-Gerüchten: Gladbach-Star Matthias Ginter rechnet mit Verbleib von Trainer Marco Rose

Verlässt Trainer Marco Rose am Ende der Saison seinen aktuellen Klub Borussia Mönchengladbach in Richtung Borussia Dortmund? Zumindest war über die Möglichkeit eines solchen Wechsels in den vergangenen Wochen gelegentlich spekuliert worden. Gladbach-Profi Matthias Ginter betonte in der Rheinischen Post jetzt jedoch, dass er nicht mit einem vorzeitigen Abschied seines Coaches, dessen Vertrag am Niederrhein bis 2022 läuft, rechne. "Ich habe mit dem Trainer gesprochen über das, was er in Gladbach vorhat, auch als im Sommer bei mir Gerüchte aufkamen, und was er sagte, hörte sich doch sehr langfristig an", sagte der Nationalspieler. Für ihn, ergänzte Ginter, wäre es eine Überraschung, wenn Rose "nach zwei Saisons schon wieder Abwanderungsgedanken haben sollte". Er, Ginter, könne "also alle, die es mit Gladbach halten, etwas beruhigen, was die Zukunft des Trainers angeht".

