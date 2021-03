Dietmar Hamann kritisiert Gladbach-Trainer Marco Rose scharf: "Das ist schlichtweg Unsinn"

Vor etwas mehr als einem Monat verkündete Marco Rose seinen Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund. Den BVB wird der Trainer ab der kommenden Saison coachen. Bis Saisonende wird der 44-Jährige nach zahlreichen Treuebekundungen von Manager Max Eberl weiter die Fohlenelf betreuen. Doch die Luft für den einstigen Erfolgscoach wird immer dünner. Genau seit der Wechsel-Ankündigung am 15. Februar hat Gladbach alle Pflichtspiele verloren - sieben an der Zahl, darunter beide Achtelfinal-Spiele in der Champions League gegen Manchester City (jeweils 0:2). Ob Roses Taktik gegen City oder dessen Verteidigung in Bezug auf die Pleitenserie: Nach dem Königsklassen-Aus hat Sky-Experte Dietmar Hamann den Trainer der Gladbacher scharf kritisiert. Er blickt besorgt in die Zukunft der Elf vom Niederrhein. Anzeige

Der Ex-Nationalspieler störte sich besonders daran, dass Rose im Interview nach dem Spiel versuchte, die Pleitenserie zu relativieren. So hob der künftige BVB-Coach unter anderem hervor, dass die Leistungen seiner Mannschaft in den letzten Spielen teilweise "nachweisbar besser" gewesen sei, als es die Ergebnisse aussagen würden. Hamann zeigte sich daraufhin verärgert: "Ich verstehe ein Stück weit, dass er seine Mannschaft verteidigen will. Aber sie haben sieben Mal verloren", so der ehemalige Bayern-Star. "Ich möchte mal sehen, was der Aki Watzke (BVB-Geschäftsführer; d. Red.) sagt, wenn sie die ersten fünf Spiele unter Rose verlieren - er aber sagt, wir haben die besten Zweikampf- oder Laufwerte. Das ist schlichtweg Unsinn."

Und Hamann wurde noch deutlicher. Er stellte einen Zusammenhang zwischen der Abschieds-Ankündigung des Trainers und den Leistungen der Gladbacher Spieler her. Diese hätten die individuelle Qualität der Engländer nicht durch Teamspirit und Laufleistung wettmachen können. "Es ist auch eine Frage des Zusammenhalts. Da muss ich schon die Frage stellen, ob mehr kaputtgegangen ist durch den Weggang des Trainers", so der Ex-Bayern-Star, der später ergänzte: "Es ist einfach Fakt, dass sie im freien Fall sind, seitdem der Abschied (von Trainer Rose; d. Red.) feststeht."