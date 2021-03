Marco Rose und Lars Stindl nach Gladbach-Aus einig: Manchester City "eine Nummer zu groß"

Nach dem hochverdienten Achtelfinal-Aus in der Champions League und dem insgesamt siebten Pflichtspiel in Folge mit einer Niederlage hat sich Borussia Mönchengladbach resigniert gezeigt. Bei der zweiten 0:2-Niederlage gegen den englischen Tabellenführer Manchester City sei der Gegner erneut "bärenstark" aufgetreten, sagte Trainer Marco Rose, der bei Sky klar feststellte: "Manchester war heute eine Nummer zu groß für uns, da verliert man irgendwann die Überzeugung."

Fast wortgleich hatte zuvor Kapitän Lars Stindl den Ausgang der Partie eingeordnet. Man selbst sei nach seiner Einschätzung nicht über "Halbmöglichkeiten" hinaus gekommen. ManCity habe Borussia "regelrecht aufgefressen im Pressing" und es "unfassbar gut gemacht", sagte der 32-Jährige, dessen Team sich gegen die extrem formstarken Engländer kaum einmal eine Torchance herausarbeiten konnte. "Wir haben gegen eine der weltbesten Mannschaften gespielt. Die waren uns in 180 Minuten einfach überlegen", sagte der frühere Hannover-Spieler. Rose betonte, man müsse "neidlos anerkennen", dass City derzeit nahezu unschlagbar sei, gestand aber auch ein: "In der Summe hätten wir uns gern mehr erwartet." Allerdings könne es gegen einen Gegner mit hoher Qualität "zäh und schwierig werden", sagte der Coach.

Stindl fordert Konzentration auf "Tagesgeschäft Bundesliga"

Während ManCity in den letzten 32 Spielen nur einmal verlor, war es für Borussia die siebte Pleite, seit Rose seinen Sommer-Wechsel zu Borussia Dortmund verkündet hatte. Allerdings sieht der 44-Jährige nicht zwangsläufig einen Negativtrend. "Das eine sind die Ergebnisse, das andere ist die Leistung", sagte Rose. "Vor dem Spiel habe ich ein Interview im Studio mit (Sky-Moderator, d. Red.) Michael Leopold gegeben, wo gezeigt wurde, dass die Spieldaten teilweise besser sind. Ich fände es wichtig und gut, wenn man differenzieren würde." Man habe seine Spieler "kämpfen sehen", allerdings habe man auch gegen eine Mannschaft gespielt, "gegen die es andere schwer haben werden", so Rose weiter.

Stindl bezeichnete die beiden Partien gegen City als "Extraspiele". Wichtig sei in der momentanen Ergebniskrise nun "das Tagesgeschäft, und das ist die Bundesliga", betonte er und versprach den Fans: "Wir werden nicht aufstecken und uns weiter fokussieren auf das, was wir beeinflussen können." Am kommenden Samstag geht es gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Schalke 04 (18.30/Sky) - alles andere als ein Bonusspiel für die Gladbacher, die endlich wieder ein Erfolgserlebnis brauchen.