Süle-Coup nur der Anfang? BVB-Trainer Rose will "versuchen, weiter am Kader zu arbeiten"

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose hält sich selbst für einen schlechten Verlierer. "Ich könnte - pardon - kotzen, wenn ich verliere. Das war immer schon so", sagte der 45-Jährige der Sport Bild. "Ich nehme jedes Spiel - und jede Niederlage - persönlich und mit nach Hause." Der BVB-Coach weiß aber auch, was er dagegen tun kann: "Im Optimalfall verlierst du einfach nicht so oft."

Nach dem Transfer-Coup mit Nationalspieler Niklas Süle, der im Sommer ablösefrei von Bayern München kommt, denkt Rose an weitere Verstärkungen. "Uns allen ist nicht verborgen geblieben, dass die vergangenen zwei Pandemie-Jahre den Klub deutlich mehr als 100 Millionen Euro gekostet haben. Trotzdem sollten wir im Sommer versuchen, weiter am Kader zu arbeiten, gewisse Dinge zu optimieren", sagte Rose und ergänzte: "Vielleicht verändern wir uns im Sommer auch ein wenig und holen den einen oder anderen Spieler dazu, der uns hilft, auf diesem Weg den nächsten Schritt zu machen, weil er in bestimmten Bereichen ein wichtiges Puzzleteil für uns sein könnte."