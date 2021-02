Gladbach-Trainer Marco Rose über Man-City-Coach Pep Guardiola: "Einer, der Mannschaften prägt"

Vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City an diesem Mittwoch (21 Uhr, DAZN) hat sich Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose respektvoll über City-Coach Pep Guardiola geäußert. Rose nannte den Spanier einen Trainer, der mittlerweile über Jahre "Mannschaften prägt, den Fußball geprägt hat, absolute Weltklasse, ganz klar. Es macht Spaß, seine Mannschaften spielen zu sehen." Die Frage, ob Guardiola, der 2009 bereits in seinem ersten Jahr als Cheftrainer des FC Barcelona die Königsklasse gewann, für ihn selbst zu Beginn der Trainerlaufbahn eine Inspiration gewesen, verneinte der künftige BVB-Coach Rose jedoch. Er sei nach seiner Profikarriere zu Lok Leipzig gewechselt, "um für mich herauszufinden, ob ich Trainer werden will. Da habe ich weniger an Pep gedacht."

Anzeige