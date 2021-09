Vor Rose-Wiedersehen mit Ex-Klub Gladbach: Schulz zurück im BVB-Training - Fortschritte bei Zagadou

Bei Borussia Dortmund bleibt die Personallage angespannt. Für die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach dürfte nur Nico Schulz in den Kader zurückkehren. Der von einer Muskelverletzung genesene Linksverteidiger nahm am Mittwoch am Training des Bundesligisten teil, das erstmals nach langer Zeit vor gut 500 Zuschauern stattfand.

