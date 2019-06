Rekordkulisse, Rekordeinnahme und ein Mensch gebliebener Marco Rose

Die alten Hasen haben die Nase vorn

Die 19. Auflage des Benefizturnieres zugunsten der Elternhilfe für krebskranke Kinder toppt die 18 vorherigen, zaubert vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Vor allem einem Mann: Ex-VfB-Leipzig-Profi Markus Wulftange ist Sportherapeut auf der Kinderkrebsstation, Erfinder des Benefizturnieres – und ergriffen. Der 52-Jährige blickt aufs Grün, auf die vollbesetzte Tribüne, die Schlangen am Bierstand, herzt zwischenzeitlich Marco Rose und nippt am stillen Wasser. „Ein wunderbarer Tag, es hätte nicht besser laufen können. Die Fußballfamilie hat mal wieder gezeigt, dass sie ein großes Herz hat.“

Seit vielen Jahren organisiert Markus Wulftange das Promi-Benefizspiel zu Gunsten der Elternhilfe krebskranker Kinder. In diesem Jahr gesellte sich der frisch gebackene Gladbacher Coach Marco Rose unter die Spieler. © Alexander Prautzsch

And the Winner das Nachmittags ist: das betagte Allstar Team mit Mannschaftskapitän Torsten Kracht, Jürgen Rische, Torsten Görke, Matthias Zimmerling, Marco Rose und Co. Kracht hält seine Abwehr ohne einen Sprint zusammen, duftet nach Franzbranntwein. „Meine unmittelbare Wettkampfvorbereitung war top, ich war auf den Punkt fit.“