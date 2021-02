Fix: BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bestätigt Verpflichtung von Gladbach-Trainer Marco Rose

Zuvor hatte Gladbach bekanntgegeben, dass Rose seine Ausstiegsklausel ziehen wird. "Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche miteinander geführt, in denen es um die Zukunft von Marco ging. Leider hat er sich nun entschieden, dass er von einer Klausel in seinem bis Juni 2022 laufenden Vertrag Gebrauch machen und im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln möchte", wurde Manager Max Eberl in einer Mitteilung des Klubs zitiert.