Gladbach-Trainer Marco Rose im Interview: "Emotionalität ist immer gut"

Marco Rose (42): Natürlich macht man sich Gedanken über den ersten Eindruck, den man hinterlassen möchte. Also überlegt man sich auch, was man anzieht. Dass einige Ihrer Kollegen mein Poloshirt als rosa bezeichnet haben, war allerdings nicht die treffende Farbbeschreibung, aber was soll’s?! (lacht)

SPORT BUZZER : Herr Rose, wie geht ein Trainer einen neuen Job an? Überlegt man sich zum Beispiel, welches Kleidungsstück man zur Präsentation trägt und welche Worte man an die Mannschaft richtet?

Juan Arango, Marko Marin und Mo Idrissou - nur drei ehemalige Gladbach-Stars, die nicht nur "Fohlen"-Fans ein Begriff sind. Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Borussen und was aus ihnen wurde. ©

Marco Rose über Gladbach: "Für mich ist wichtig, dass wir auf etwas aufbauen können, das richtig gut ist"

Das möchte ich so nicht bewerten. Borussia ist bisher auch ohne Marco Rose sehr gut zurechtgekommen. Dieser Verein ist top aufgestellt und war besonders im vergangenen Jahr wieder sehr erfolgreich. Dennoch hat man sich entschieden, etwas ändern zu wollen. Dafür hat man uns geholt. Und für mich ist wichtig, dass wir auf etwas aufbauen können, das richtig gut ist.

Jeder neue Trainer wird diese Frage wohl mit „Ja“ und „Gut!“ beantworten (lacht). Aber es ist tatsächlich so. Mein Trainerteam und ich sind hier von allen hervorragend aufgenommen worden, und wir haben in dieser einen Woche schon sehr gut gearbeitet. Man kann erkennen, dass die Jungs bereit sind, neue Dinge anzunehmen.

Rose fordert "Tempo, ich möchte rassige Zweikämpfe und viele Torraumszenen"

In erster Linie geht es darum, dass wir hier erfolgreich sind, wenn das dann auch noch spektakulär sein sollte, umso besser. Mir ist sehr wichtig zu betonen, dass wir gemeinsam etwas erreichen wollen. Nicht alleine, sondern gemeinsam als Team möchten wir hier etwas entwickeln und die Jungs dabei natürlich mitnehmen. Das ist die Voraussetzung: Dass den Jungs dieser Fußball Freude macht und dass sie dahinterstehen.

Ich glaube nicht, dass guter Fußball zwingend abhängig ist von der Grundordnung, in der man spielt. Natürlich wird es im Detail immer mal auch ein paar neue Ideen geben. Aber am Ende des Tages kannst du den Fußball nicht neu erfinden. Und ich würde das auch gar nicht wollen.

Weltmeister Kramer: Liebeserklärung an Union-Legende Mattuschka

Letztlich möchte ich das sehen, was ich auch als Fußballfan liebe. Ich möchte Tempo, ich möchte rassige Zweikämpfe und viele Torraumszenen. Und selbstverständlich möchte man als Trainer auch seine taktischen Ideen umgesetzt sehen. Das bedeutet, dass wir nicht nur aktiv verteidigen, sondern auch aktiv Fußball spielen wollen.

"Kernauftrag lautet nicht, immer wunderschönen Fußball zu spielen"

Emotionalität ist immer gut! Und wenn man für einen Verein wie Borussia Mönchengladbach arbeitet, ist es nie verkehrt, sich dieser großen Tradition bewusst zu sein. Allerdings darf man nicht nur in der Vergangenheit leben, sondern muss versuchen, auch die Zukunft erfolgreich zu gestalten. Unser Kernauftrag lautet nicht, immer wunderschönen Fußball zu spielen, sondern möglichst viele Spiele zu gewinnen. Es gilt eine gute Balance zu finden.

Das erinnert ein wenig an die Emotionalität des Fohlen-Fußballs in den ­70er-Jahren ...

Die schönsten Choreografien im Überblick: Ob Dortmund, Madrid, Rom oder Frankfurt In diesen Stadien haben Fußball-Fans mit ihren Choreos in den letzten Jahren Maßstäbe gesetzt. ©

Mit David Wagner, der Schalke trainiert, mit Martin Schmitt in Augsburg und mit Ihnen bei Borussia arbeiten drei Trainer mit Mainzer und/oder Klopp-Vergangenheit in der Bundesliga. Dazu Thomas Tuchel in Paris. Gibt es eine Mainzer- oder eine Jürgen-Klopp-Trainerschule?

Das würde ich so nicht sagen. Natürlich wird man auch von den Menschen geprägt, mit denen man länger zusammenarbeitet. Umso mehr, wenn diese Zusammenarbeit erfolgreich ist. ‚Kloppo‘ wurde zum Beispiel von Wolfgang Frank geprägt. Und über Thomas habe ich gelesen, dass ihn der Vater von Mats Hummels sehr beeinflusst hat. Ich wiederum hatte eine sehr coole Zeit in Mainz, während der mich Kloppo sicherlich ein Stück weit geprägt hat. So etwas wie eine Schule oder eine Bewegung kann ich dennoch nicht erkennen.