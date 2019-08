Marco Russ von Eintracht Frankfurt wird in München operiert - Karriereende droht

Nach seiner schweren Verletzung im Europa-League-Spiel am Donnerstagabend gegen den FC Vaduz (1:0) wird sich Abwehrspieler Marco Russ von Eintracht Frankfurt einer Achillessehnen-Operation in München unterziehen. "Die Verletzung tut mir sehr leid für ihn. Es hat mich sehr bedrückt, weil ich weiß, wie langwierig diese Verletzung ist", sagte Trainer Adi Hütter auf einer Pressekonferenz am Freitag: "Es ist mit einer langen Ausfallzeit zu rechnen."

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Ob der 34-jährige Russ seine Karriere angesichts der schweren Verletzung und der langen Ausfallzeit fortsetzen kann, scheint derzeit offen. Sein Vertrag in Frankfurt läuft im kommenden Sommer aus. Der Routinier hatte damit geliebäugelt, seine Laufbahn in den USA ausklingen zu lassen. Die Frankfurter planen in jedem Fall weiter mit Russ und wollen den Abwehrspieler nach dem Karriereende in den Verein einbinden.