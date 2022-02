Ex-Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm vor Spiel gegen China: Verloren ist noch nichts

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft und wir alle haben uns mehr erhofft von dem Auftaktspiel gegen Kanada (1:5) . Aber man muss zugeben, dass die Kanadier in allen Bereichen besser waren als wir und auch körperbetonter agiert haben. Auch die harte Aktion gegen Marco Nowak vor dem 1:0 für Kanada war für mich ein fairer Check. Solche Momente passieren im Eishockey. Wir müssen uns wie bei den vergangenen Turnieren alles erarbeiten. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft in den Spielen gegen China am Samstag (9.40 Uhr) und gegen die USA am Sonntag (14.10 Uhr) zurückkommt.

Man muss ein Spiel wie gegen Kanada analysieren und nach den Fehlern suchen. Verloren ist aber noch nichts. Als wir vor vier Jahren in Pyeongchang die Silbermedaille gewonnen haben, waren wir auch mit 2:5 gegen Finnland und 0:1 gegen Schweden in den ersten beiden Begegnungen unterlegen.

Allerdings sollte die DEB-Auswahl jetzt von Spiel zu Spiel denken und nicht den Fehler machen, zu weit nach vorne zu schauen. Es kommt darauf an, erst einmal in das Turnier und in das Spiel, das das deutsche Team so stark macht, zu finden. Gegen China muss ein Sieg her. Die Chinesen haben eine ziemlich unbekannte Mannschaft mit 16 eingebürgerten Spielern aus Nordamerika. Deutschland hat das bessere Team, muss sich aber steigern. Außenseiter China wird gleichwohl alles daran setzen, uns zu schlagen, darum wird es keine einfache Partie.