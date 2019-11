Wirbel um Marco van Basten: Holland-Legende entschuldigt sich nach TV-Fehltritt

Inzwischen hat sich der Weltfußballer von 1992 für den verbalen Aussetzer entschuldigt. "Es war nicht die Absicht, die Leute zu schocken, also entschuldige ich mich dafür", so van Basten. Es sei ein "deplatzierter Witz" gewesen. Auch der Sender selbst reagierte auf den Vorfall. "Marcos Bemerkung war unangemessen - nicht nur heute, sondern an jedem Tag", sagte ein Sprecher von Fox Sports.