Marco Vorbeck vor dem Duell gegen Dynamo Dresden: „Hansa hat aus den Fehlern der 1:3-Niederlage gelernt“

Rostock. Marco Vorbeck kennt beide Vereine gut. Für den FC Hansa Rostock bestritt er während seiner Profi-Karriere von 2001 bis 2005 alle 38 Bundesliga-Spiele. Bei Dynamo Dresden kickte er im Anschluss 29-mal in der 2. Bundesliga. Vor dem Duell der beiden Teams am Ostersonntag (14 Uhr) vergleicht der Mecklenburger, der 2019 gemeinsam mit Ex-SGD-Trainer Cristian Fiel erfolgreich die Ausbildung zum Fußball-Lehrer absolvierte, die beiden Aufstiegskandidaten.

"Rostock hat gegenüber Dynamo deutlich aufgeholt."

Rückrunde: „Hansa steht mit 31 Punkten deutlich besser da als Dynamo mit 23. Heißt auch, dass die Formkurve der Rostocker stärker nach oben zeigt. In Bezug auf geschossene Tore und Gegentreffer liegen beide fast gleichauf. Allein aus diesen Fakten würde ich aber noch nicht die Rolle des Favoriten ableiten. Denn Hansa hatte auch Glück, beispielsweise im Spiel gegen Türkgücü München (3:0/d. Red.). Wenn die Mannschaft in der Hinrunde konstantere Leistungen und Ergebnisse abgeliefert hätte, würde sie schon jetzt an der Tabellenspitze stehen. Weil sie seit Wochen einen Lauf haben, haben die Rostocker gegenüber Dynamo zuletzt deutlich aufgeholt.“