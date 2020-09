Union Berlin gewinnt Jubiläumsspiel vor 4500 Zuschauern: So lief die Fan-Rückkehr in der Alten Försterei

Anzeige

Jürgen Schuckar ist extra aus Brandenburg an der Havel angereist, wieder mal. Seit 1968 schon besucht der 66-Jährige die Fußballspiele seines 1. FC Union Berlin. Normalerweise steht er auf der Waldseite, dort, wo die lautesten und treuesten Anhänger des Köpenicker Bundesligisten stehen. Weil Union die Tickets für das Freundschaftsspiel gegen Nürnberg verlost hat, sieht Schuckar den 2:1-Sieg durch zwei Tore von Marcus Ingvartsen von der Haupttribüne aus. „Waldseite ist schöner“, sagt er. Aber Sitzplatz geht schon auch klar. „Hab hier ja schon mal bei anderen Freundschaftsspielen gesessen“, und überhaupt: „Jetzt endlich dürfen wir mal wieder rein, das ist schon ein Erlebnis.“ Noch dazu zum Jubiläum.

Am 7. August 1920 ist Unions Heimstätte eröffnet worden – mit einem Freundschaftsspiel gegen den damaligen deutschen Meister 1. FC Nürnberg. Lang ist's her. 100 Jahre später ist der Test gegen den Zweitligisten ein echter Test, ein Corona-Test mit 4500 Fans und zahlreichen Auflagen (personalisierte Karten, feste Platzeinteilung auch für die Stehplätze, Abstandsregel beim Schlangestehen, Mund- und Nasenschutz).Nach 90 Minuten fehlt das Ergebnis noch, natürlich. Schuckars Fazit zum Hygienekonzept steht dagegen bereits vor dem Anstoß fest: „Alles super!“ Relativ schnell sei er ins Stadion gekommen, mehr als den üblichen Sicherheitscheck habe es nicht gegeben, der Ablauf: reibungslos.

Union-Trainer Fischer: "Da war Gänsehaut dabei"

Im Stadion trägt auch der Brezelverkäufer neben seinem Korb Mundschutz, die Ordner sowieso. Auch das stimmt das Bezirksamt Treptow-Köpenick, welches im Stadion ebenfalls vor Ort war, zufrieden und spricht von einer "hervorragenden" Umsetzung. Emotional wird es, als die Spieler schon vor dem Aufwärmen auf eine Ehrenrunde gehen und die ersten Gesänge durchs Stadion wabern, ein bisschen leiser als üblich, aber bestimmt. Der Eindruck: Union bleibt stabil. „Da war Gänsehaut dabei“, wird Trainer Urs Fischer hernach sagen. Das Spiel beginnt weniger stimmungsvoll, weil die Berliner gegen defensiv auftretende Nürnberger wenige Tormöglichkeiten erhalten und spielerische Lösungen in der gefährlichen Zone fehlen. Das ändert sich erst in der zweiten Halbzeit, in der auch die Nürnberger mutiger werden. „Die zweite Hälfte war ausgeglichen. Mit zwei, drei Aktionen bin ich nicht ganz einverstanden“, sagt Fischer. Insgesamt sei er mit der Vorbereitung aber zufrieden. „Automatismen, Spielprinzipien sieht man schon, wir sind auf dem richtigen, guten Weg.“

Mit dem österreichischen Top-Vorlagengeber Christopher Trimmel und dem wechselwilligen schwedischen Stürmer Sebastian Andersson (beide bei ihrer Nationalmannschaft) fehlen den Berlinern gegen Nürnberg zwei wichtige Spieler, während die Neuzugänge Max Kruse und Keita Endo körperlich noch eingeschränkt sind. Die erste gute Chancen bietet sich nach einer Viertelstunde Christian Gentner, dessen Flachschuss Nürnbergs Torwart Christian Mathenia stark pariert. Auch gegen Grischa Prömel hält Mathenia kurz darauf glänzend.

Auf der Gegenseite muss sich Unions neuer Torwart Andreas Luthe erst nach einer halben Stunde strecken. Einen Schuss von Pascal Köpke pariert er sicher. Weil der Nürnberger im Abseits stand, hätte das Tor aber ohnehin nicht gezählt. Luthe, vom FC Augsburg gekommen, vermittelt über 90 Minuten einen sicheren Eindruck, zeigt im zweiten Durchgang teils starke Paraden und dürfte in dieser Form ein adäquater Ersatz für Rafal Gikiewicz sein. Unions alte Nummer eins war bekanntlich ablösefrei zum FC Augsburg gewechselt.

Union zeigt sich in blendender Frühform

Bis zur Pause steigern sich die zunächst schüchternen Nürnberger, das 0:0 nach 45 unspektakulären Minuten geht deshalb in Ordnung, von den Rängen prasselt warmer Applaus. Man gibt sich genügsam an diesem Tag. Der Applaus hält in der Pause an, als Unions Ex-Kapitän Felix Kroos verabschiedet wird. Nach 116 Spielen für die Berliner – darunter vielen in Liga zwei – wechselt Kroos zum Zweitliga-Aufsteiger Braunschweig. Die Unioner bedanken sich mit Porträt, Blumen und Laola – und zwei Tore schenken ihm die (Ex-)Kollegen in Hälfte zwei auch noch.

Marcus Ingvartsen heißt der doppelte Torschütze. Nach 51 Minuten trifft er nach Niko Gießelmanns Flanke aus kurzer Distanz, doch der Jubel vor der euphorisierten Waldseite hält nur kurz an. Nürnbergs eingewechselter Nikola Dovedan erzielt prompt das 1:1, Luthe hat bei dem abgefälschten Schuss keine Abwehrmöglichkeit. Ingvartsen besorgt nach etwas über einer Stunde schließlich den Endstand per Elfmeter, nachdem Noel Knote im Strafraum Julian Ryerson gelegt hatte. „Eisern Union“, schmettern die Fans vergnügt. „Das war ein schöner letzter Test“, sagt Ingvartsen, der sich „über ein echtes Fußballfeeling“ freut.

In Bildern: Die Trikots vom 1. FC Union Berlin seit 2000. Viele Farben zierten das Trikot von Union Berlin in den letzten Jahren. © picture alliance, imago

Weitere Tore hätten noch auf beiden Seiten fallen können, wobei insbesondere Luthe mehrfach den Ausgleich verhindert. So glückt den defensiv anfälligen Berlinern schließlich die Generalprobe für die erste Runde im DFB-Pokal, die Union am Samstag zum Karlsruher SC führt. „Wir werden bereit sein“, verspricht Ingvartsen. Für den letzten Höhepunkt sorgt an diesem emotionalen Tag der eingewechselte Akaki Gogia, der erstmals nach seinem im September 2019 erlittenen Kreuzbandriss wieder Wettkampfluft schnuppern darf. „Ich bin einfach unglaublich glücklich, dass diese Leidenszeit vorbei ist“, sagt Gogia nach dem Spiel, „unglaubliche Gefühle“, „unglaubliche Atmosphäre“, fügt er hinzu. Das findet auch Jürgen Schuckar super.