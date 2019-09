Gladbach-Neuzugang Thuram: "Ich definiere mich nicht über den Erfolg meines Vaters"

SPORTBUZZER: Monsieur Thuram, das bevorstehende Duell zwischen Borussia und dem 1. FC Köln ist Ihr erstes Derby. Ist Ihnen die Bedeutung bekannt?

Marcus Thuram: Ja, davon habe ich bereits gehört. Und die Fans sprechen mich auch schon seit Tagen auf dieses Spiel an. Ich weiß also, dass wir sie mit einem Sieg in Köln sehr glücklich machen können und werde alles dafür geben, dass wir in Köln gewinnen.