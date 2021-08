Thuram-Wechsel zu Inter Mailand? Gladbach-Coach Hütter: "Zu mir hat er gesagt, er bleibt"

Wechselt Gladbach-Angreifer Marcus Thuram doch nicht zu Inter Mailand? Trainer Adi Hütter bot den Franzosen am Samstag etwas überraschend in seiner Aufstellung für das Spiel in Leverkusen auf. Zudem erklärte Hütter, Thuram hätte ihm versichert, dass er bei der Borussia bleibt. Thuram musste später verletzt ausgewechselt werden.