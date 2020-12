Spuck-Attacke von Gladbach-Profi Marcus Thuram: DFB gibt Strafe bekannt

Die Szene hatte für reichlich Empörung gesorgt: Beim Verfolgerduell in der Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim leistete sich Gladbachs Marcus Thuram in der 79. Minute einen unansehnlichen Aussetzer – der junge Franzose spuckte in einem Handgemenge in Richtung von Gegenspieler Stefan Posch. Schiedsrichter Frank Willenborg besah die Aktion nach Ansicht der Videobilder folgerichtig mit der Roten Karte. Nun hat das DFB-Sportgericht über die Sperre des Angreifers entschieden: Thuram wird Gladbach für fünf Spiele fehlen. Ein sechstes Spiel ist bis zum 21. Dezember 2021 auf Bewährung ausgesetzt. Obendrein muss er 40.000 Euro Strafe zahlen. Anzeige

Die Sperre ist nicht die einzige Strafe für die unschöne Aktion: Der Platzverweis kostete Gladbach am Ende auch drei Punkte. Die Fohlenelf hatte vorher durch einen Elfmeter-Treffer von Kapitän Lars Stindl mit 1:0 geführt. In Unterzahl kassierte der Champions-League-Teilnehmer dann noch zwei Treffer und bescherte Hoffenheim so den ersten Sieg nach zwei Bundesliga-Spielen. Durch die Sperre verpasst er auch das DFB-Pokalspiel. Allerdings wollte Trainer Marco Rose eh auf ihn verzichten.

Thurams Teamkollege Christoph Kramer fand nach dem Spiel deutliche Worte für Thurams Verhalten: "Das ist eine Aktion, da sind ihm die Sicherungen durchgebrannt. Das darf ihm natürlich niemals passieren. Das kann man auch nicht entschuldigen", sagte er bei Sky. Trainer Rose entschuldigte sich prompt "im Namen des gesamten Vereins“ und sagte: "Das gehört einfach nicht auf den Fußballplatz. Das geht weit über die Grenzen hinaus." Und Sky-Experte Dietmar Hamann forderte eine harte Strafe: "Abartig, widerlich", fand er.

Thuram selbst zeigte sich noch am Samstagabend reumütig: "Ich entschuldige mich bei allen, Stefan Posch, dem Gegner, meinen Teamkollegen, meiner Familie und allen, die meine Reaktion gesehen haben", schrieb der 23-Jährige bei Instagram. "Heute ist etwas passiert, das nicht zu meinem Charakter passt und nie passieren darf", führte er aus. "Ich habe auf die falsche Weise auf einen Gegner reagiert und etwas geschah versehentlich und nicht absichtlich."

Gladbach brummt Thuram hohe Geldstrafe auf