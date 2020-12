Rummenigge verurteilt Spuck-Attacke von Thuram: "Absolutes No-Go" – Bayern-Boss rät zu Spende

Diese Szene sorgte bei vielen für Entsetzen : Aus kürzester Distanz spuckte Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach seinem Hoffenheimer Gegenspieler Stefan Posch am Samstag ins Gesicht. Nach Ansicht der Video-Bilder ahndete Schiedsrichter Frank Willenborg die Aktion folgerichtig mit der Roten Karte. Für Gesprächsstoff sorgte Thurams Aussetzer am Sonntag auch im "Doppelpass" bei Sport1. "Das ist ein absolutes No-Go" , verurteilte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge die Aktion.

Die Gladbacher Verantwortlichen hatten unmittelbar nach dem Spiel schon auf die Entgleisung des 23 Jahre alten Franzosen reagiert. "Ich möchte mich im Namen des gesamten Vereins entschuldigen", teilte Trainer Marco Rose in einem Statement mit. "Das gehört einfach nicht auf den Fußballplatz. Das geht weit über die Grenzen hinaus", so Rose. Auch Rummenigge ist die Gladbacher Reaktion nicht entgangen: "*Was die jetzt bei Borussia Mönchengladbach machen, ist Schadensbegrenzung, um die Sperre so gering wie möglich zu halten"*, befand er.