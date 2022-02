Maria Höfl-Riesch über die deutschen Chancen im Slalom: Darum traue ich Lena Dürr viel zu

Wenn Lena Dürr in der Nacht zu Mittwoch bei den Olympischen Winterspielen auf die Slalomstrecke geht, sind ihre Medaillenchancen relativ groß. Endlich hat sie es geschafft, über die bisherige Saison kon­stante Leistungen zu zeigen. So folgt hinter dem Trio der Topfavoritinnen – Petra Vlhová, Mikaela Shiffrin und Wendy Holdener – gleich die Lena. Das haben ihr im Herbst ihrer Karriere nur die wenigsten zugetraut.

Bei den in China vorherrschenden Bedingungen sehe ich sie den anderen Spitzenfahrerinnen gegenüber sogar im Vorteil. Da ist zunächst die psychologische Komponente. Shiffrin schied beim Riesenslalom aus, Vlhová und Holdener landeten weit jenseits der Medaillenränge. Ich weiß aus eigener Erfahrung: Wer schlecht in die olympischen Wettbewerbe hineinkommt, hat es danach schwer. Der Druck wird nicht geringer. Lena hat diese Misserfolgserfahrung noch nicht gemacht in Peking, sie kann lockerer starten.