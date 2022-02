Maria Höfl-Riesch zieht Olympia-Bilanz: Deutsches Ski-Team sorgt für versöhnlichen Abschluss

Mit der Silbermedaille im Mixed-Teamevent haben die Alpinen des Deutschen Skiverbands einen versöhnlichen Olympiaabschluss gefunden. Trotzdem schmerzen die verpassten Chancen mit den vierten Plätzen von Kira Weidle in der Abfahrt und Lena Dürr im Slalom sowie der siebte Rang von Linus Straßer im Männerslalom. Die Teammedaille ist eine tolle Leistung, vom Stellenwert her aber nicht ganz so hoch zu gewichten wie eine Einzelmedaille. Dennoch ist das eine Riesenerleichterung. Deutschland hat insgesamt in Peking sehr gut abgeschnitten.

