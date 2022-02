Maria Höfl-Riesch über Olympia-Vergabe nach China: Peking war keine glückliche Entscheidung

Viele fragen sich, ob die Olympischen Winterspiele in Peking unter Corona-Bedingungen überhaupt das typische spektakuläre Sportfest werden können. Ich denke, der Sport kann immer spektakulär werden. Dass die Spiele nun unter solchen Voraussetzungen – ohne ausländische Zuschauer – stattfinden und Peking nicht das Schneeparadies ist, hat ja nichts damit zu tun, dass es trotzdem sportlich spektakuläre Wettkämpfe geben kann. Anzeige

Ich habe in Vancouver 2010 und in Sotschi 2014 zwei wirklich tolle Olympische Spiele miterleben dürfen – sowohl was die Organisation als auch was die Stimmung betrifft. Ich werde oft gefragt, was mein Olympiamoment war. Da kann ich aber gar keinen bestimmten benennen, denn es waren so viele schöne. Angefangen bei meinem ersten Olympiasieg 2010, auf den ich lange warten musste, weil ich mich 2006 kurz vor dem Beginn der Winterspiele in Turin verletzte.

In Sotschi war ich Fahnenträgerin und habe die deutsche Mannschaft angeführt, das ist unvergesslich. Als ich die Anfrage dazu bekam, habe ich im ersten Moment zwar kurz gezögert, denn ich musste am Morgen nach der Eröffnungsfeier um 6 Uhr aufstehen und zum Abfahrtstraining. Dann dachte ich mir aber, bei den Olympischen Spielen die deutsche Fahne ins Stadion zu tragen, das muss ich einfach machen! Es war ein einmaliges Erlebnis, auch wenn es ziemliche Strapazen waren: eineinhalb Stunden Fahrt nach Sotschi und wieder zurück, langes Warten – es war nach Mitternacht, bis ich ins Bett kam.



Vor vier Jahren in Pyeongchang war ich als Expertin dabei. Auch da habe ich von den Athleten gehört, dass Organisation und Pisten toll gewesen seien. Für mich als Medienvertreterin waren es aber unfassbar weite Wege und komplizierte Abläufe. Die Abfahrtsstrecke etwa war ganz woanders als die Technikstrecken. Schon damals gab es das gleiche Thema wie jetzt in Peking. Es ist als Skifahrerin oder Skifahrer einfach komisch, in solchen Regionen unterwegs zu sein. Man merkt, dass der Skisport dort nicht zu Hause ist.

Diskussionen gibt es auch um die politische Situation in China. Im Nachhinein war es keine glückliche Entscheidung, die Spiele nach Peking zu vergeben. Man muss aber auch sagen, dass es nicht allein eine Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) war. Denn es gab durchaus die Forderung der Sponsoren und der Skiindustrie, diese Märkte zu erschließen.

Politische Einflüsse kein Novum Das Thema mit politischen Komponenten gab es schon 2014 im russischen Sotschi. Wenn von einem als Athletin oder Athlet erwartet wird, sich dazu zu äußern, finde ich das nicht ganz fair. Olympische Spiele sind nur alle vier Jahre. Wenn man so wie ich damals als Medaillenfavoritin dorthin fährt, bin ich ohnehin schon sehr unter Anspannung. Dann ist es nicht schön, von außen den Druck zu spüren, sich zu politischen Themen zu äußern, die mit dem Sport nichts zu tun haben.

In Sotschi habe ich das am eigenen Leib erfahren. Nach meiner Goldmedaille in der Super-Kombination und Silber im Super-G gab es Hasskommentare im Internet, dass an meinen Medaillen Blut klebe. Das fand ich übertrieben. Jede Sportlerin und jeder Sportler, der oder die sich positionieren möchte, soll das gerne machen, aber es sollte nicht automatisch erwartet werden.

In "meiner" Sportart, Ski Alpin, ist das deutsche Team nicht ganz so breit aufgestellt. Mich freut aber, dass im Slalom bei Lena Dürr mit mehreren Podestplätzen in diesem Winter der Knoten aufgegangen ist. Vielleicht kann sie bei Olympia mit einer Medaille ein Highlight setzen. Bei den Männern gehört Linus Straßer nach seinem Sieg im Nachtslalom von Schladming für mich zum engsten Favoritenkreis.