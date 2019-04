Marie und David Storl feiern Traumhochzeit an der Ostsee

Dierhagen. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach ihrer standesamtlichen Trauung in Zwenkau haben der zweifache Kugelstoß-Weltmeister David Storl vom SC DHfK Leipzig und seine Ehefrau Marie die große Party an der Ostsee nachgeholt. Am Sonnabend feierte das in Markkleeberg wohnende Paar mit rund 100 Gästen im Strandhotel Fischland in Dierhagen auf der Halbinsel Darß ein rauschendes Hochzeitsfest.„Es war einfach wunderbar und sehr berührend – so wie ich es mir immer ausgemalt hatte. Viele Gäste meinten: So eine stimmungsvolle, emotionale Hochzeit haben sie noch nie erlebt“, sagte Marie Storl, die als Jugendliche unter ihrem Mädchennamen Gloger ebenfalls aktive Leichtathletin war. Als die Trauung begann, verzog sich der Regen, kam sogar kurz die Sonne heraus.