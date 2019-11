Marihuana-Geruch im Ferrari? Sebastian Vettel wundert sich

Normalerweise riecht Formel-1-Star Sebastian Vettel in seinem Ferrari-Cockpit höchstens Benzin oder verbrannten Gummi von den Reifen - vor dem Großen Preis der USA in Austin war das etwas anders. „Ist Marihuana in Texas legal?“, fragte der viermalige Weltmeister nach dem Freien Training am Freitag einen Reporter.