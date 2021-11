Nach Kritik an Ex-Klub Wolfsburg: BVB-Coach Rose rüffelt Pongracic – "Schweigen manchmal Gold"

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose will mit seinem Verteidiger Marin Pongracic über dessen deutliche Aussagen zum VfL Wolfsburg sprechen. "Ich habe Marin jetzt noch nicht gesehen", sagte Rose am Freitag. "Ich habe das tatsächlich mitbekommen und werde ihn natürlich darauf hinweisen, dass Schweigen manchmal Gold ist." Pongracic ist derzeit vom VfL Wolfsburg an den BVB ausgeliehen und hatte im Twitch-Gespräch "Flügelzange" mit dem Künstler SSYNIC ungewohnt offen über seinen Wechsel im Sommer gesprochen. Dabei hatte er vor allen den inzwischen freigestellten Wolfsburger Cheftrainer Mark van Bommel kritisiert.

