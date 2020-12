Wandler zwischen den Welten: Ex-Profi Marinus Bester über Profi-Gehälter, Salary Cap und Amateur-Förderung

Dieser Artikel ist Teil des Aktionsbündnis #GABFAF. Mehr Informationen unter gabfaf.de.

52 Bundesligaspiele stehen in der Vita von Marinus Bester, der für Werder Bremen, den Hamburger SV und Schalke 04 auflief. Nach seiner Spielerkarriere arbeitete er bis Anfang 2019 in verschiedenen Funktionen bei den Hamburgern, nun ist er als Berater tätig. Auch im Amateurfußball kennt sich der 51-Jährige aus: als Spieler der Reserveteams der beiden Profi-Klubs und bei einigen Amateurvereinen. Später war er (Jugend-)Trainer, 2019 coachte er einige Monate den Oberligisten TSV Buchholz. Anzeige

Nach wie vor spielt Bester bei den Alten Herren von Eintracht Hittfeld. Nun ist er auch neuer #GABFAF-Supporter. Im Interview spricht er über die schwierige Balance zwischen Amateur- und Profifußball und die nötige Anpassung der Strukturen.

Herr Bester, die Schere zwischen Amateur- und Profifußball scheint immer weiter auseinander zu gehen. Sie haben in den vergangenen 30 Jahren beide Seiten kennengelernt – wie nehmen Sie die Entwicklung wahr? Marinus Bester: Ich glaube schon, dass der Abstand größer wird. Allein um zum Beispiel in der Regionalliga spielen zu können, musst du infrastrukturell unheimliche Anstrengungen betreiben. Du musst eine richtige Stadioninfrastruktur haben, um vierte Liga oder dritte Liga zu spielen. Irgendwann kommt ein Verein an den Punkt, an dem er überlegen muss, ob es in den Leistungssport gehen soll oder doch „nur“ im Amateurbereich weitergeht. Die Durchlässigkeit ist nicht so einfach. Dafür braucht es Konzepte, das lässt sich nicht mit einem Fingerschnipsen lösen. Da sind der DFB und die Regionalverbände gefordert. Sie müssen sich überlegen, ob es eine strikte Trennung geben soll. Dann wäre die Regionalliga, wie es sie jetzt gibt, fast überflüssig.



Beispiele für Teams, die auf den Schritt in die Regionalliga aus eben jenem Grund freiwillig verzichten, gibt es durchaus … Ja, unter anderem der TuS Dassendorf. Die Mannschaft wird fast jedes Jahr Meister in der Hamburger Oberliga, steigt aber nie in die Regionalliga auf. Sie müssten auf ihrer Sportanlage umfangreiche Baumaßnahmen durchführen. Vereine auf diesem Niveau hängen meist an einem oder zwei Großsponsoren. Die Gefahr, dass ein Verein mittelfristig zerfällt, wenn er den großen Schritt wagt, ist gegeben.

Inwiefern müssen Fußballvereine noch enger zusammenrücken? Das mit der Einigkeit im Fußball ist so eine Sache. Auch innerhalb der Bundesliga sieht man das. Dort sind sich die Vereine nicht mehr einig, wie das TV-Geld am besten verteilt werden soll. Dass Vereine wie der FC Bayern oder Borussia Dortmund, die international vertreten sind und eine Strahlkraft haben, auch finanziell belohnt werden, steht außer Frage. Aber die kleineren Klubs der Liga haben auch ihre Wichtigkeit, beim SC Freiburg oder beim FC Augsburg wird gute Arbeit geleistet. Die können nicht am langen Arm verhungern. Wir haben in Deutschland grundsätzlich eine Struktur, in der zum Glück die kleineren Vereine aber immer noch Gehör finden. Es ist wichtig, dass es Personen gibt wie Andreas Rettig, die zwischendurch den Mahner geben, damit die Schere nicht noch weiter auseinander geht.

Die Corona-Krise offenbart gerade, dass die Gehaltsspirale überdreht wurde.

Worin liegt das größte Problem des kommerzialisierten Profifußballs aus Ihrer Sicht? Die Corona-Krise offenbart gerade, dass die Gehaltsspirale überdreht wurde. Weil die Einnahmen aus dem Ticketing fehlen, müssen die Klubs auf ihre Spieler zukommen und sie um einen teilweisen Gehaltsverzicht bitten. Gedanken wie die Einführung eines Salary Caps wie im US-Sport sind dann nicht mehr weit weg. Das größte Problem ist für mich, dass die breite Masse viel zu viel verdient. Die Top-Stars dürfen ruhig viel verdienen, die sorgen für die große Show und viele Einnahmen aus dem Verkauf von Trikots und ähnlichem. Aber die Arbeiter der Mannschaft verdienen mittlerweile auch im deutlichen Millionenbereich. Das ist eine Entwicklung, die zurückgeschraubt werden sollte.

