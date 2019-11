Machtkampf mit Brescia-Trainer Fabio Grosso? Mario Balotelli verlässt Training vorzeitig

Für Mario Balotelli und Brescia Calcio läuft es in der aktuellen Saison mal so gar nicht rund. Nach elf Spielen belegt der Klub des ehemaligen italienischen Nationalspielers den letzten Tabellenplatz in der Serie A. Inzwischen hat der Verein mit Ex-Nationalspieler Fabio Grosso einen neuen Trainer eingestellt. Und der scheint gegenüber seinem Stürmer gleich mal klar machen zu wollen, wer der Chef auf dem Platz ist.

Am Donnerstagnachmittag ließ es Balotelli in der Trainingseinheit wohl etwas zu lässig angehen. Neu-Coach Grosso, der den Klub erst am 5. November übernommen hatte, platzte aufgrund des Lustlos-Auftrittes seines Stürmers, der in sieben Ligaspielen zwei Tore geschossen hat, der Kragen. Laut "Gazzetta dello Sport" habe es ein Wortgefecht gegeben, anschließend schickte der Trainer Balotelli vom Platz.