Nach Verfehlungen: Balotelli vor Kündigung bei Brescia Calcio - "Mario lebt nach seinen eigenen Regeln" 

"Ich dachte, dass Balotelli sich im Klub seiner Heimatstadt Brescia wohlfühlen würde, doch ich habe mich geirrt", wird Cellino vom SID zitiert: "Mario lebt nach seinen eigenen Regeln. Man sagt ihm etwas - und er tut das Gegenteil." Der Klub aus dem Norden Italiens ist bereits die siebte Station in Balotellis Laufbahn, die 2007 mit dem Aufstieg in Inter Mailands Profi-Mannschaft begonnen hat.

Balotelli für Eskapaden berüchtigt

Der frühere Nationalspieler ist für zahlreiche Eskapaden in seiner Zeit als Profi berüchtigt. In Brescia soll der 29-Jährige schon seit März mehrfach das Training geschwänzt haben. "Die Wahrheit ist, dass das Team einen Weg gewählt hat und Mario einen anderen", erklärte Trainer Diego Lopez im Interview mit dem Corriere della Sera. Während der Quarantäne, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie verhängt worden war, soll Balotelli auch die Treffen per Videokonferenz verpasst haben.