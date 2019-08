Südamerikas Topverdiener? Mario Balotelli offenbar vor Wechsel zu Flamengo Rio de Janeiro

Flamengo hat sich zuvor bereits die Dienste von Bayern-Oldie Rafinha sowie von Atlético Madrids Filipe Luís gesichert. Auch der spanische Innenverteidiger Pablo Marí kam vom englischen Meister Manchester City , genau wie Gerson von der AS Rom und Gabriel Barbosa von Inter Mailand. Durch die Verstärkungen erhofft sich der Verein Chancen auf den Gewinn der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur Champions League, das Flamengo seit 1981 nicht mehr gewinnen konnte. Im Viertelfinale geht es dort in knapp zwei Wochen gegen Internacional Porto Alegre. Der Wechsel solle zeitnah über die Bühne gehen, damit Balotelli schon für das Spiel am 22. August zur Verfügung stehen könnte.

Balotelli absolvierte in der vergangenen Saison insgesamt 25 Spiele in der Ligue 1 für OGC Nizza und Olympique Marseille. In 15 Spielen für Marseille in der Rückrunde erzielte der italienische Nationalspieler dabei acht Treffer. Das letzte Mal, dass Balotelli einen Titel gewinnen konnte, ist inzwischen aber sieben Jahre her. Damals sicherte er sich mit Manchester City die englische Meisterschaft.