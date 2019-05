Mario Basler zerlegt Ex-Klub 1. FC Kaiserslautern: "Irgendwann Oberliga"

Mario Basler hat seinem früheren Verein 1. FC Kaiserslautern eine düstere Zukunft prophezeit. "Man wird den FCK in ein paar Jahren weder in der Dritten noch in der Vierten Liga sehen - sondern der Club wird irgendwann einmal in der Oberliga spielen", sagte der frühere Nationalspieler in einem Bild-Interview. "Ich würde behaupten, dass man den FCK in den nächsten 15 Jahren nicht in der Bundesliga sieht."