Stuttgart-Stürmer Mario Gomez wettert nach Abseitstor gegen Videobeweis: "Das ist ein Witz"

Der VfB Stuttgart hat am Montagabend die Chance verpasst, in der Tabelle der 2. Liga an Aufstiegskonkurrent Hamburger SV vorbeizuziehen. Die Schwaben kamen beim SV Darmstadt 98 nicht über ein 1:1-Remis hinaus - und das, obwohl Stuttgart das Runde zweimal ins Eckige befördert hatte. Allerdings: Der Treffer von Mario Gomez in der 65. Minute wurde nach dem Eingreifen des Video-Assistenten aufgrund einer Abseitsstellung des Stürmers nicht anerkannt.