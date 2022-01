Mario Gomez übernimmt Posten bei Red Bull: Ex-Torjäger wird Technischer Direktor

Bereits im September 2021 war Mario Gomez als Funktionär im Fußball-Kosmos von Red Bull im Gespräch, wurde gar als neuer Sportdirektor bei Bundesligist RB Leipzig gehandelt. Entsprechende Spekulationen bestätigten sich nicht. Doch nun scheint festzustehen: Der 36 Jahre alte ehemalige Nationalstürmer wird Technischer Direktor bei Red Bull Soccer International und soll sich vorrangig um die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung der Red-Bull-Profiklubs in Brasilien sowie in New York kümmern. Auch RB Leipzig soll er unterstützen. Darüber berichtete am Dienstagabend zunächst die Bild. Nach SPORTBUZZER-Informationen ist diese Information zutreffend.

