Einsatzgarantie für Mario Gomez im letzten Spiel für den VfB - Trainer Matarazzo würdigt Karriere

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo hat dem früheren Nationalstürmer Mario Gomez für das Saisonfinale in der 2. Bundesliga eine Einsatzgarantie gegeben. "Er wird von Anfang an spielen. Es ist unser Job und unsere Verantwortung, ihm einen würdigen Abschied zu schenken", sagte Matarazzo am Freitag: "Sie sollen ihn viel füttern in der Box, er soll sein Tor machen."