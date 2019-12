Mario Gomez wütet nach drei aberkannten Toren bei Stuttgart-Pleite über Videobeweis: "Einfach scheiße"

Der VfB Stuttgart hat in der 2. Bundesliga erneut gegen einen Außenseiter gepatzt und findet weiter keine Konstanz. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter verlor am Sonntag beim SV Sandhausen mit 1:2 (0:2). Es war bereits die fünfte Saison-Niederlage, allein die vergangenen drei Heimspiele haben die Schwaben verloren. Im Mittelpunkt stand bei der Pleite in Sandhausen der ehemalige Nationalstürmer Mario Gomez. Dem VfB-Profi wurden insgesamt drei vermeintliche Treffer aberkannt - und das brachte den 34-Jährigen nach Abpfiff mächtig in Rage!