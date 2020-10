Mario Götze angeschlagen: PSV-Trainer Roger Schmidt erklärt Auswechslung bei Europa-League-Pleite

Enttäuschung für Mario Götze im zweiten Spiel für die PSV Eindhoven : Der Weltmeister von 2014 hat mit seinem neuen Klub in Holland zum Auftakt der Europa League mit 1:2 (1:0) gegen den spanischen Klub FC Granada verloren - und das obwohl der ehemalige BVB-Star, dessen Vertrag bei den Westfalen im Sommer nicht verlängert wurde, den Führungstreffer zum 1:0 kurz vor der Halbzeit erzielte. Doch der Torjubel sollte seine letzte große Aktion im Spiel bleiben. In der Halbzeit wurde der 28-Jährige ausgewechselt. Der deutsche PSV-Trainer Roger Schmidt erklärte nach der Partie, warum er Götze aus dem Spiel nahm.

So sei Götze angeschlagen gewesen: "Mario musste verletzt ausgewechselt werden, weil er Muskelprobleme hatte", erklärte der ehemalige Trainer von Bayer Leverkusen. Der Wechsel sei eine "Vorsichtsmaßnahme" gewesen, wie Schmidt auf SPORTBUZZER-Nachfrage bestätigte. "Er hatte schon vor dem Spiel das Gefühl, dass es zwickt." Ob der angeschlagene Götze am Sonntag (14.30 Uhr) in der Liga bei Vitesse Arnheim spielen kann, ließ der Coach offen: "Ich weiß nicht, ob er gegen Vitesse spielt. Wir müssen es morgen checken."