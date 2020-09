"Nie ein Thema": Bayer-Boss Völler schließt Götze-Transfer aus, kündigt aber Neuzugänge an

Bayer Leverkusen muss in dieser Saison gleich zwei wichtige Offensivspieler ersetzen, die im Sommer den Verein verlassen haben. Neben Kai Havertz, der für 80 Millionen Euro zum FC Chelsea in die Premier League wechselte, verließ auch Kevin Volland den Verein. Immer wieder wurde daher Mario Götze mit dem Klub vom Rhein in Verbindung gebracht, der nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund ohne Verein ist. Eine Verpflichtung des Weltmeisters schloss Rudi Völler aber aus. „Mario war nie richtig ein Thema bei uns“, sagte Bayers Geschäftsführer Sport.