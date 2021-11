Ex-Nationalspieler Mario Götze kehrt zu Berater Volker Struth zurück: "Für den Rest meiner Karriere"

"Ich habe nach der Trennung viele Erfahrungen gemacht, auch mit anderen Beratern gearbeitet. Ich habe aber nie wieder ein solches Vertrauensverhältnis gewonnen, wie ich es mit Volker hatte. Daher habe ich mich entschieden, dass ich für den Rest meiner Karriere wieder von dem Menschen beraten werden möchte, mit dem ich immer das intensivste Verhältnis hatte und auch am erfolgreichsten war", sagte Götze gegenüber Sport1.

Struth war bereits der Berater von Götze, als dieser bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand. Auch am Wechsel im Sommer 2013 vom BVB zum FC Bayern war Struth beteiligt. Als Götze drei Jahre später zurück zum Revierklub ging, ließ sich Götze schon nicht mehr vom Chef der Agentur Sports360 betreuen. Bei der Vertragsverlängerung des inzwischen 29-Jährigen in Eindhoven war Strtuh hingegen schon wieder mit seinem Kollegen Sascha Breese involviert.

Gegenüber Sport1 erklärte Struth: "Mario ist ein Teil meiner Erfolgsgeschichte. Wir haben in der letzten Zeit viel miteinander gesprochen und Strukturen gefunden, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Genauso freue ich mich, auch Julian Weigl wieder bei uns an Bord zu haben." Götze steht noch bis Ende Juni 2014 bei der PSV unter Vertrag.