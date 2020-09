Mario Götze wechselt zu Sané-Berater - Ex-BVB-Profi weiter auf Vereinssuche 

Die Zukunft von Mario Götze ist nach wie vor ungeklärt - und so langsam kommt der ehemalige Profi von Borussia Dortmund in Bedrängnis. Daher möchte der 28-Jährige nichts dem Zufall überlassen, um in der Saison 2020/21 nicht mit leeren Händen, sprich ohne Arbeitgeber, dazustehen. Wie Sport Bild und Bild berichten, hat Götze nun den Berater gewechselt.