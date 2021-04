Mario Götze zollt Bundestrainer Joachim Löw Respekt: "Nationalelf auf absolutes Top-Niveau geführt"

WM-Held Mario Götze hat die Verdienste von Joachim Löw hervorgehoben und den scheidenden Bundestrainer in den allerhöchsten Tönen gelobt. "Jogi hat für den deutschen Fußball Großartiges geleistet. Dafür verdient er höchsten Respekt", sagte der 28-Jährige, der zwischen 2010 und 2017 insgesamt 63 Länderspiele für den DFB absolvierte und das DFB-Team vor sieben Jahren in Rio de Janeiro zum vierten Weltmeister-Titel schoss, der Bild. Anzeige

Der Bundestrainer habe in den 15 Jahren seiner Tätigkeit "die Nationalelf auf das absolute Top-Niveau geführt und dort etabliert", so Götze weiter. "Die Krönung war sicher unser WM-Titel in Brasilien." Götze wurde von Löw seit inzwischen vier Jahren nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert, hegt deshalb aber offensichtlich keinen Groll. Eine Rückkehr ins DFB-Team ist für den Mittelfeldspieler, der im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund zu PSV Eindhoven gewechselt war, aktuell kein Thema.

Stattdessen fokussiert er sich nach einer längeren Verletzungspause auf seine Leistungen beim neuen Verein, für den er in allen Wettbewerben bisher 21 Mal zum Einsatz kam, sechs Tore schoss und fünf weitere vorbereitete. Er fühle sich "richtig gut", sagte Götze, der in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungsproblemen zurückgeworfen worden war. Nun sagt er: "Ich spüre, dass ich topfit bin. Das hilft mir enorm, um gute Leistungen abliefern zu können. So habe ich wieder Spaß am Fußball."