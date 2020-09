Mario Götze erklärt: Deshalb habe ich noch keinen neuen Verein - Champions-League-Sieg ist Ziel

Anzeige

Nach seinem Vertrags-Aus bei Borussia Dortmund gab es zuletzt immer wieder Gerüchte über einen Wechsel - ob in die amerikanische Profi-Liga MLS oder zu Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac bei der AS Monaco. Jetzt hat sich Mario Götze selbst über seine Zukunft geäußert und klargestellt, dass sein neuer Verein perfekt zu ihm passen soll. "Ich möchte mir bewusst die nötige Zeit lassen, um die richtige Entscheidung zu treffen", sagte der Weltmeister von 2014 im Interview mit der Bild. "Es gibt viele Aspekte, die dabei eine wichtige Rolle für mich spielen. Ich brauche das Gefühl, dass ich zu dem Verein, dem Trainer und dessen Philosophie passe."

Zuletzt hatte der 28-Jährige zum zweiten Mal binnen weniger Wochen den Berater gewechselt und wird nun von der LIAN Sports Group vertreten, die unter anderem auch den neuen Bayern-Star Leroy Sané berät. "Der erneute Beraterwechsel zeigt mir, dass er langsam die Nerven verliert", kommentierte SPORTBUZZER-Kolumnist Michael Rummenigge Götzes Entscheidung. Es werde zunehmend klar, "dass Mario auf dem Markt schwer vermittelbar ist."

Dem tritt Götze nun entgegen: Er bestätigte Gespräche mit Klubs. "Ich habe mich mit einigen Trainern und Vereinen in den vergangenen Wochen ausgetauscht", sagte Götze, laut dem "an den meisten Gerüchten" um seine Person in den letzten Wochen "nichts dran" gewesen sei. So zum Beispiel an dem MLS-Gerücht: "Mein Fokus liegt auf Europa", erklärte der Ex-Nationalspieler, der noch immer große Ziele vor Augen hat.

Ex-BVB-Star Mario Götze will "unbedingt" noch die Champions League gewinnen

So will der Offensivspieler "unbedingt noch die Champions League gewinnen. Das treibt mich jeden Tag, in jeder Einheit an. Ich will meine Karriere nicht beenden, ohne diesen Titel einmal gewonnen zu haben", meinte der Ex-BVB-Star Götze, der eigenen Angaben zufolge an sechs Tagen in der Woche individuell trainiert.