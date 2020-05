Netzreaktionen zum Götze-Aus bei Borussia Dortmund: "Ein großes Missverständnis"

Er stammt aus der eigenen Jugend, galt lange als größtes Talent seiner Generation in Fußball-Deutschland - nun verlässt Mario Götze "seine" Borussia Dortmund. Das bestätigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Samstag nach wochenlangen Spekulationen über die Zukunft des Weltmeisters. Es ist ein Abschied durch die Hintertür, denn unter Trainer Lucien Favre ist der 27-Jährige nur noch eine Randnotiz.

Offiziell: Götze verlässt den BVB am Saisonende – Zorc: "In seinem Sinne, nach neuen Aufgaben zu schauen"

Bei seiner Rückkehr nach drei Jahren beim FC Bayern hatte man sich im Sommer 2016 noch etwas ganz anderes erhofft. Götze sollte den BVB ähnlich prägen, wie ihm das in seiner ersten Zeit bei den Dortmunder Profis zwischen 2010 und 2013 nach seinem Durchbruch gelungen war. Doch eine Krankheit warf ihn zurück. Als er wieder fit war, wurde der BVB von Favre trainiert - der Schweizer setzte so gut wie nie auf Götze, der nun, nach insgesamt sieben Jahren und 218 Spielen (45 Toren) bei der Borussia eine neue Herausforderung suchen wird.

Das Netz kann die einvernehmliche Trennung von BVB und Götze nachvollziehen. "Ich hätte mich gefreut, wenn es geklappt hätte", meinte etwa der Twitter-User @BananenTorj und ergänzt: "Eine Trennung ist nach diesem Saisonverlauf aber logisch." In dieser Saison schoss Götze zwar drei Tore, wurde in der Bundesliga aber mit Stand vom 26. Spieltag nur in 504 von 2340 möglichen Spielminuten eingesetzt. User @elsterglanz09 meint auch deshalb: "War ja eigentlich absehbar".