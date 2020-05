Bericht: Mario Götze muss BVB im Sommer verlassen - Transfer-Absage aus Nizza

Sport1: BVB-Gespräche mit Götze drehen sich nur noch um Abschied

Götze spielte bereits in seiner Jugend für die Borussia und schaffte den Sprung zu den Profis. 2011 und 2012 wurde der Spielmacher mit dem BVB jeweils Meister - 2013 folgte dann der kontroverse Wechsel zum Konkurrenten FC Bayern München, wo er unter Trainer Pep Guardiola aber größtenteils nur Ergänzungsspieler war. 2016 holte ihn der BVB ins Ruhrgebiet zurück und ermöglichte Götze einen Neustart seiner Karriere, nachdem er mit einer schweren Krankheit und viel Druck nicht mehr richtig auf die Beine kam. Doch an die Glanzzeiten wie unter Ex-Trainer Jürgen Klopp konnte er nicht mehr anknüpfen. In dieser Bundesliga-Saison kam der WM-Held von 2014 nur in 13 von 25 möglichen Liga-Spielen zum Einsatz, oftmals nur als Einwechselspieler.