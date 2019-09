Per Mertesacker erklärt: Deshalb rate ich BVB-Reservist Mario Götze zu einem Wechsel ins Ausland

Mario Götze erlebt bei Borussia Dortmund aktuell eine Saison zum Vergessen: In den vier Bundesliga-Spielen des BVB kam der Weltmeister von 2014 nur einmal für insgesamt zwölf Minuten zum Einsatz - und das zum Saisonbeginn gegen den FC Augsburg. Seitdem saß der 27-Jährige durchgehend auf der Bank. In der vergangenen Spielzeit kam er dagegen noch als Sturm-Spitze im Wechsel mit Torjäger Paco Alcacer immerhin noch zu regelmäßigen Einsätzen. Nun werden die Stimmen lauter, die Götze einen Vereins-Wechsel empfehlen. Weltmeister-Kollege Per Mertesacker gehört dazu - im Interview mit Goal und DAZN riet er Götze sogar dazu, Deutschland im Falle eines Transfers zu verlassen.