BVB-Sportdirektor Michael Zorc erklärt Aufstellung: Deshalb spielt Mario Götze gegen Bremen

Startelf-Premiere für den WM-Helden von 2014: Mario Götze spielt im Bundesliga-Samstagabendspiel anstelle von Top-Torjäger Paco Alcacer gegen Werder Bremen von Beginn an. Es ist der erste Einsatz des 27-Jährigen in der BVB-Start-Aufstellung von Trainer Lucien Favre in dieser Saison - zuletzt gehörte der Deutsche in der vergangenen Spielzeit am 18. Mai in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) der ersten Elf an.