Hummels? Müller? Boateng? Joachim Löw hat Mario Götze auf dem EM-Radar

Joachim Löw hat Mario Götze nach dessen Wechsel zur PSV Eindhoven auch für ein mögliches Comeback in der deutschen Nationalmannschaft im Blick. "Es hat sich in Deutschland immer alles auf ihn fokussiert. Er hatte durch das Tor 2014 einen Rucksack auf, der sicher auch eine große Last bedeutet hat. Deshalb freue ich mich für ihn, dass er in Eindhoven so gut gestartet ist. Das war so nicht zu erwarten. Er wirkt sehr frisch und sehr agil, die Freude ist ihm anzumerken. Das braucht er für seine Leichtfüßigkeit, für seine Variabilität. Wir verlieren auch ihn nicht aus den Augen, ganz klar", sagte der Bundestrainer im SPORTBUZZER-Interview.

Anzeige