Lothar Matthäus über mögliches DFB-Comeback von Mario Götze: "Sehe ihn nicht als Verstärkung"

Lothar Matthäus hat sich hinsichtlich eines möglichen Comebacks von Mario Götze in der deutschen Nationalmannschaft skeptisch geäußert. "Ich denke, dass Löw vor allem in der Offensive nicht die allergrößten Sorgen hat und da Mario im Grunde das Tempo fehlt, sehe ich ihn erst mal nicht als Verstärkung in der Nationalmannschaft", schreibt der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne: "Aber Löw ist alles zuzutrauen und eigentlich ist er ein Trainer, der zu den Spielern steht, denen er die größten Erfolge zu verdanken hat. Mario gehört allein durch seinen Sieg-Treffer im WM-Finale 2014 zu dieser Kategorie."

Joachim Löw hatte am Montag im SPORTBUZZER-Interview betont, dass er Götze für die EM im kommenden Jahr auf dem Radar habe und sich im Austausch mit dem ehemaligen BVB-Profi befinde. "Er wirkt sehr frisch und sehr agil, die Freude ist ihm anzumerken. Das braucht er für seine Leichtfüßigkeit, für seine Variabilität. Wir verlieren auch ihn nicht aus den Augen, ganz klar", hatte der Bundestrainer betont und dabei unterstrichen, dass sich der WM-Held von 2014 mit seinem unerwarteten Wechsel zur PSV Eindhoven genau richtig entschieden habe: "Er hatte durch das Tor 2014 einen Rucksack auf, der sicher auch eine große Last bedeutet hat. Deshalb freue ich mich für ihn, dass er in Eindhoven so gut gestartet ist."

Götzes Entwicklung bei der PSV, wo der 28-Jährige in seinen ersten sechs Pflichtspieleinsätzen insgesamt drei Tore erzielte, verfolgt auch Matthäus mit Wohlwollen: "Auch ich freue mich sehr, dass Mario in Eindhoven eine neue fußballerische Heimat gefunden hat, in der er sich offensichtlich sehr wohl fühlt und sehr gute Leistungen bringt. Das ist einfach schön zu sehen." Götze bestritt sein bislang letztes von 63 Länderspielen am 14. November 2017 - dennoch hat auch der Offensivallrounder eine Rückkehr ins DFB-Team noch nicht abgeschrieben.