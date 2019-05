Vor Pokal-Finale: Löw klärt über DFB-Zukunft von BVB-Star Mario Götze auf

Weltmeister Mario Götze darf sich trotz der Nicht-Nominierung für die EM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland und Estland Anfang Juni Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft machen. Das bestätigte Bundestrainer Joachim Löw vor dem DFB-Pokal-Finale zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. Gleichwohl erklärte der 59-Jährige in der ARD, warum der Offensivstar von Borussia Dortmund trotz seiner überragenden Form beim BVB aktuell keine Rolle in seinen Planungen spielt.