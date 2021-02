Löw macht Götze wenig Hoffnung auf DFB-Comeback: "Im Moment nicht im engeren Kreis"

In den Niederlanden ist Mario Götze abseits des ganz großen Rampenlichts auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Bei seinem Comeback für die PSV Eindhoven nach zweimonatiger Verletzungspause gelang ihm am vergangenen Wochenende beim 3:1 gegen Vitesse Arnheim ein Doppelpack . Es waren bereits seine Tore fünf und sechs im erst 15. Spiel für den neuen Verein. Der Ex-Dortmunder bereitete drei weitere Treffer vor. Längst gibt es Stimmen, die wegen der starken Form Götzes eine Rückkehr ins DFB-Team fordern.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Offensiv haperte es in den letzten Monaten in der Nationalelf gewaltig. Doch wie realistisch ist ein Götze-Comeback nach dreieinhalb Jahren? Mit dieser Frage wurde Joachim Löw nun vom Kicker konfrontiert. Der Bundestrainer machte dem Weltmeister von 2014 wenig Hoffnung. "Im Moment ist Mario nicht im engeren Kreis" , sagte Löw, machte die Tür allerdings nicht völlig zu: "Aber wir haben ein Auge auf ihn."

Götze, der Deutschland 2014 mit seinem Siegtor gegen Argentinien zum vierten Weltmeister-Titel geschossen hatte, absolvierte das letzte seiner 63 Länderspiele am 14. November 2017 beim 2:2 gegen den späteren Weltmeister Frankreich - wo er in letzter Minute eine sehenswerte Torvorlage für Lars Stindl gab. Anschließend wurde er immer wieder von Verletzungssorgen und Formschwäche zurückgeworfen - beim DFB nahmen andere Spieler seinen Platz ein. Nach vier insgesamt frustrierenden Jahren bei Borussia Dortmund blüht er nun in den Niederlanden wieder auf.